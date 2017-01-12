''Ordu'ya modern stat yapılacak''

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Ordu'ya modern, çağın gereksinime uygun, hatta onun da üzerinde, son derece güzel ve gıptayla bakılacak bir stat yapılacağını söyledi.

Vali Balkanlıoğlu ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bir otelde düzenlenen program sonrası gazetecilerin Ordu'da yapılacak yeni stada ilişkin sorularını yanıtladı.

Vali Balkanlıoğlu, 110 milyon liralık stat projesinin yakında başlayacağını belirterek, "Trabzon ve Samsun'da mükemmel stadyumlar var. Giresun'da da yapımına başlandı. Ordu'ya da inşallah her türlü maçların oynanabileceği, modern, çağın gereksinimine uygun, hatta onun da üzerinde, son derece güzel ve gıptayla bakılacak bir stat yapılacak." dedi.

Yeni stadın Durugöl Mahallesi'ne yapılmasıyla eski stadın olduğu yerin çok güzel bir meydana dönüştürüleceğini ifade eden Vali Balkanlıoğlu, "Birçok yerde bu gibi alanları takas yaparak bina olarak değerlendiriyorlar. Ordulular olarak bunun da kıymetini bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Vali Balkanlıoğlu, yeni stadın yapımı esnasında bölgede çim saha, halı saha ve mevcut tesislerin ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Orduspor'un da faydalandığı yeri yıkmak zorundayız. Çünkü stat sığmıyor o zaman. Bilinmesini isterim ki ben asla Orduspor'u mağdur etmeyeceğim. Onlar için barınacak yer de hazır. Her türlü parasını belediyemiz ödeyeceğini açıkladı. Şimdiki kaldıkları yerden daha modern, daha güzel yerde kalacaklar. Yeni spor tesisi binası bittikten sonra onlara aynı şekilde daha modern yerler verilecek. Yeter ki Orduspor başarsın, kazansın. Bizim için bir sıkıntı yok."

Karşılıklı atışmalarla bir yere varılamayacağını kaydeden Balkanlıoğlu, "Enerjimizi Ordu'nun ve sporun kalkınmasına ve gelişmesine harcamalıyız. Biz Ordu için çabalayalım. Birbirimize laf söyleyerek vakit kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Enver Yılmaz: "Sezon sonuna kadar tahliye süreci olmayacak"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da 20 bin seyirci kapasiteli stadın 450 gün sonra hazır olacağını belirterek, yatırımcı firmanın sözleşmeyi imzaladığını, önümüzdeki günlerde inşaata fiili olarak başlayacağını söyledi.

Bu sezon içinde Orduspor'un yerinde kalacağına işaret eden Yılmaz, "Orduspor için sezon sonuna kadar tahliye süreci olmayacak. Mayıs ayına kadar mor-beyazlı takımımız şimdiki yerinde durmaya devam edecek." dedi.

Yılmaz, Orduspor ve diğer amatör takımlar için Karşıyaka Mahallesi'ne yeni tesisler yapacaklarını da ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yapacağımız yeni yer tam bir spor kompleksi olacak. Kısacası yeni Ordu Stadı yapılırken hiçbir kulübümüz mağdur olmayacak. Bir nimet varsa azıcık onun külfetini birlikte çekeceğiz. Orduspor yöneticilerinden bir talebim var. En son Spor Toto tarafından gönderilen paranın harcama dekontunu basınla paylaşsınlar."