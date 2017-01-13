Altınordu U21 takımı ligden çekildi!

Altınordu, devre arasında U21 takımından 10 futbolcunun A takım kadrosuna dahil edilmesi üzerine, 340 bin TL ceza ödemeyi göze alarak, ilk yarısını 5 puan farkla lider kapattığı U21 Ligi'nden çekildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başkan Seyit Mehmet Özkan, kaleye 2, savunmaya 3, orta sahaya 4 ve forvete 1 genç olmak üzere altyapıdan A takıma 10 futbolcu daha kazandırdıklarını belirterek "A Takımdan 8 oyuncu ile helalleşerek yollarımızı ayırdık. Gidenlerin yerine 10 evladımızı takviye ettik. U21 Ligi'nde sahaya sürecek oyuncumuz kalmadığı için, ikinci yarıda maçlara çıkmama kararı aldık. 20-21 yaşlarında amatör oyuncularla toplama bir takım yapıp, yasak savmayı da açıkçası içimize sindiremedik" şeklinde konuştu.

Altınordu'nun uzun vadeli bir Futbol Gençlik Geliştirme Projesi olduğunu belirten Özkan şöyle konuştu:

"Pırıl pırıl bu gençler için bir şeyler yaparsan mutlaka bir gün karşılığını alırsın. Maddi veya manevi, fark etmez, ileride bir gün karşılaştığında, 'Ben bu çocuğa değdim' demek, mutlulukların en yücesi olsa gerek. Tüketen değil, üreten Türk futbolu için çalışıyoruz." A takımda altyapı patentli futbolcu sayısının 13'e yükseldiğini söyleyen Özkan, "Bu 13 gencimizin peşinde 17 kişilik U19 takımımız var. Onların da arkasında 6-17 yaş arası 237 evladımız var. Bu tablo 10 yıldır verdiğim emeklere değer" dedi. Altınordu, U 21 Ligi'ne, 2 yaş küçük oyunculardan kurulu U19 Takımı ile katılıyordu. Aynı kadro, UEFA Gençlik Ligi'nde de ülkemizi temsil ediyor.

MAÇ BAŞINA 20 BİN TL CEZA

Altınordu, U21 Ligi'nde ikinci yarıda çıkmayacağı 17 karşılaşma için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) toplam 340 bin TL ceza ödeyecek. Statüde, "U21 Ligi'ne katılmayan veya katıldığı halde müsabakalara devam etmeyen kulüplere, müsabaka başına 20 bin TL para cezası verilir" maddesi yer alıyor. U21 şampiyonlarının karşılaştığı Süper Kupa'da ise kaybeden takım 75 bin TL, kazanan ekip 125 bin TL ile ödüllendiriliyor.

ÜÇÜNCÜ ÇEKİLME KARARI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, daha önce 2 kez altyapı takımlarını ligden çekme kararı almıştı. Kırmızı lacivertlilerin pilot takımı Gümüşordu 2014-15 sezonu öncesi teknik heyet ve futbolcuların can güvenliği olmadığı gerekçesiyle Bölgesel Amatör Lig'e katılmama kararı almıştı. Altınordu yine 2014-15 sezonunun ikinci yarısında altyapıdan 8 futbolcusunun profesyonel sözleşme imzalaması üzerine U21 Ligi'nden çekilmiş ve 340 bin TL ceza ödemişti.

RAKİP ESKİŞEHİRSPOR

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarının ilk maçında pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak Altınordu, rakibini depmasmanda ilk kez mağlup etmeyi planlıyor. Güçlü rakibi ile deplasmanda bugüne kadar 6 kez karşılaşan Altınordu 6 müsabakayı da kaybetti. Kırmızı lacvertliler bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gol görürken, sadece 1 gol atabildi. Eskişehir'deki son 3 maç ev sahibinin 6-1, 5-0 ve 5-0'lık üstünlükleriyle sona erdi. Altınordu'da cezalı olan stoper Sinan'ın yokluğunda genç Yusuf Yalçın'ın savunmada görev alması bekleniyor.

(DHA)