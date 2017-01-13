Lig TV, beIN SPORTS oldu

Digiturk’ün beIN MEDIA GROUP’a katılmasının ardından kanal adları, logoları ve stüdyolar yenilendi. beIN çatısı altında toplanan kanallardan Lig TV’nin adı da beIN SPORTS oldu.

Katar merkezli beIN Media Group LLC'ye satılan Digiturk’ün kendi kanalları, beIN çatısı altında toplanıyor. Lig TV’nin adı beIN SPORTS olarak tanıtıldı. Platformdaki film, dizi, yemek ve belgesel kanalları da beIN ana markası altında birleşiyor.

Digiturk, beIN markası altında topladığı kanallarının yeni isim ve logolarını tanıttı. Bu çerçevede, Lig TV yenilenen stüdyolarıyla bundan böyle beIN SPORTS olarak yayın yapacak. Bu yenileme, 2014 Dünya Kupası yayınından bu yana beIN MEDIA GROUP’un yaptığı en büyük stüdyo yatırımı olarak da dikkat çekiyor.

Dünyaca ünlü şefler ve yemek kültürü alanında uzmanlaşmış ünlü isimlerin yer aldığı Turkmax Gurme de yeni stüdyolarında beIN GURME olarak izleyicilerinin karşısında olacak. Buna ek olarak beIN GURME Türkiye sınırlarını aşarak; Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki beIN izleyicileriyle de buluşacak.

Digiturk bu dönüşüm çerçevesinde film ve dizi kanallarının isimlerini de yeniledi. beIN MOVIES adı altında ‘Premier’, ‘Stars’, ‘Action’, ‘Family’, ‘Festival’ film kanalları yer alırken; beIN SERIES başlığı altında da ‘Vice’, ‘Comedy’, ‘Sci-fi’ ve ‘Drama’ kanalları dünyada ses getiren dizileri izleyicileriyle buluşturmayı sürdürecek.

Yerli yapım belgesellerin yer aldığı İZ TV yayın hayatına beIN IZ olarak devam edecek. Home&Entertainment kanalı ise bundan böyle beIN Home&Entertainment adıyla yayın yapacak.

Digiturk tüm bu yenilikleri geniş bir izleyici kitlesi ile paylaşmak amacıyla 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunacak.

Digiturk kanallarının yenilenen yüzünün tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan beIN MEDIA GROUP Başkan Vekili ve Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu:

“Grubumuzun geçtiğimiz aylarda satın alma sürecini resmen tamamlamasının ardından, Digiturk’ün sektördeki lider konumunu güçlendirme, hizmet kalitesini ve müşteri odağını pekiştirme amacındayız. Bizim için en önemli husus Digiturk’ün güçlü içerik ve yayın kalitesini dünya standartlarına taşımak ve yenilikçi yaklaşımlar ile üyelerimize en zengin içeriği, en üstün teknoloji ile sunabilmek. beIN MEDIA GROUP’un küresel marka stratejisine uygun biçimde yenilenen kanal yüzlerimiz bizlere, Grubumuzun güçlü sinerjisini arkamıza alarak üyelerimize çok daha geniş yelpazede, benzersiz bir TV deneyimi sunabilme ve özellikle başta Süper Lig olmak üzere değerli yerel marka ve içeriklerimizi yurt dışı pazarlara açabilme yolunda geniş bir vizyon ve hareket alanı sağlayacak. Bu noktada Digiturk ve beIN MEDIA GROUP, kurumun marka değerini, içerik kalitesini ve müşteri memnuniyetini en üst noktaya taşımak amacıyla güç birliği yapıyorlar diyebiliriz.”