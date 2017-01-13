Sinan Engin için flaş iddia!

Medyanın Elli Tonu'nda yer alan habere göre, Beyaz Futbol programı yorumcusu Sinan Engin'e beIN Sports kanalından transfer teklifi olduğu iddia edildi.

İşte o haberin detayı:

"Kulislerde dolaşan şok iddia! Yeni Lig TV yani beIN Sports'un, Sinan Engin'i transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi."