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Sinan Engin için flaş iddia!

Tarih13 Ocak 2017 , 16:41

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Sinan Engin için flaş iddia!

Medyanın Elli Tonu'nda yer alan habere göre, Beyaz Futbol programı yorumcusu Sinan Engin'e beIN Sports kanalından transfer teklifi olduğu iddia edildi. 

İşte o haberin detayı:

"Kulislerde dolaşan şok iddia! Yeni Lig TV yani beIN Sports'un, Sinan Engin'i transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi."

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