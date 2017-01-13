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Sinan Engin için flaş iddia!
13 Ocak 2017 , 16:41
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- Futbol
- Genel Haberler
Medyanın Elli Tonu'nda yer alan habere göre, Beyaz Futbol programı yorumcusu Sinan Engin'e beIN Sports kanalından transfer teklifi olduğu iddia edildi.
İşte o haberin detayı:
"Kulislerde dolaşan şok iddia! Yeni Lig TV yani beIN Sports'un, Sinan Engin'i transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi."
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- Futbol
- Genel Haberler
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