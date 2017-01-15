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Çin Ligi için flaş karar!
15 Ocak 2017 , 14:28
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AJANSSPOR
Son yıllarda Avrupa’da forma giyen yıldız futbolcuları ülkesine getiren Çin kulüpleri adından sıkça söz ettirmeye başladı. Ancak ; daha önce alınması planlanan bazı tedbirler de şimdiden devreye sokuldu.
Özellikle yabancı kuralı konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Yeni sezonu mart ayında başlayacak Çin Süper Ligi’nde takımların maçlarda kaç yabancı oyuncu bulundurmasına izin verileceği açıklandı.
Kulüpler, 5 yabancı futbolcuya 18 kişilik kadroda yer verebilecek. Bu futbolculardan 3’ü sahaya sürülebilecek. Ayrıca 23 yaş altı kategorisinden 2 futbolcunun kadroda yer alması gerektiği ve bu oyunculardan en az 1’inin oynaması zorunluluğu getirildi.
Söz konusu kuralların, normal şartlar altında 2018 yılında gerçekleşeceği konuşuluyordu. Fakat bu radikal değişiklikler, yeni sezonla birlikte uygulanmaya başlayacak.
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