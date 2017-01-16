Ajax kiraladığı kaleciyi geri gönderiyor

Hollanda'nın Ajax ekibi, İngiltere'nin Newcastle United takımından kiraladığı kaleci Tim Krul'u geri göndermeye hazırlanıyor.

Hollanda basınındaki haberlerde, Ajax'ın, forma şansı bulamayan Krul'un takımdan ayrılmasına kolaylık sağlayacağı belirtildi. Ayrıca Ajax'ın, sezon bitmeden takımdan ayrılacağı gerekçesiyle Hollandalı Krul için belirlenen kiralama bedelinin bir kısmını Newcastle United'a ödemeyeceği de bildirildi.

Ajax'ın, Barcelona'ya gönderdiği Jasper Cillessen'in yerini doldurmak için kiraladığı Krul, Hollanda ekibinin diğer kalecisi Andre Onana'nın üstün performansından dolayı bu sezon A takımda henüz hiçbir maçta sahaya çıkamadı.

Krul, ağır bir sakatlıktan sonra tekrar form yakalayabilmek için Hollanda'ya dönme kararı almıştı.