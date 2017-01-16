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Demirören soruları yanıtlıyor!
16 Ocak 2017 , 14:24
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AJANSSPOR - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, gündemdeki tüm gelişmeleri değerlendirecek.
Demirören, NTVSPOR canlı yayınında spor müdürlerinin katıldığı programda gündeme yansıyan gelişmeleri değerlendirecek ve yeni alınan kararlarla ilgili bilgilendirme yapacak.
Demirören’in konuk olduğu özel programın 18 Ocak Çarşamba günü saat 21:00’de başlayacağı duyuruldu.
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