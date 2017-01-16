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Demirören soruları yanıtlıyor!

Tarih16 Ocak 2017 , 14:24

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Demirören soruları yanıtlıyor!

AJANSSPOR -  Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, gündemdeki tüm gelişmeleri değerlendirecek.

Demirören, NTVSPOR canlı yayınında spor müdürlerinin katıldığı programda gündeme yansıyan gelişmeleri değerlendirecek ve yeni alınan kararlarla ilgili bilgilendirme yapacak.

Demirören’in konuk olduğu özel programın 18 Ocak Çarşamba günü saat 21:00’de başlayacağı duyuruldu.

 

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