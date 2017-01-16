Suriyeli gençler dostluk maçında!

Hatay'da 1. Amatör Lig takımlarından Yayladağıspor'un futbolcuları ile Suriyeli gençler dostluk maçı yaptı.

Yayladağıspor'un 19 yaş altı takımı ile Suriyeliler tarafından kurulan Bayırbucak Spor Kulübü'nün futbolcuları, Yayladağı Stadı'nda karşılaştı.

Hakemliği Suriyeli eski profesyonel futbolcu Hüseyin Hinnevi'nin yaptığı karşılaşma öncesi iki takım sporcuları fotoğraf çektirip sohbet etti. Karşılaşma, Bayırbucak Spor Kulübü'nün 6-4 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Yayladağıspor takım kaptanı Miraç Sakarya, yaptığı açıklamada, 6 yıldır ilçelerinde Suriyelileri misafir ettiklerini söyledi.

Suriyelilerin futbol takımı kurduğunu duyduklarını ve onlara maç teklifi yaptıklarını anlatan Miraç, "Birlik ve beraberliğimizi arttırmak için böyle bir karşılaşma düzenledik. Aynı yerde yaşıyorsak beraber hatıralarımız olmalı, diye düşündük. Çok güzel, kardeşçe maç oynadık. Bazılarıyla yeni tanıştık. Onları misafir etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Bayırbucak Spor Kulübü Antrenörü Ala Çemrek de 1,5 yıl önce takımı kurduklarını belirtti. Amaçlarının, Suriyeli gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak olduğunu vurgulayan Çemrek, "Yaklaşık 200 sporcumuz var. Hepsi Yayladağı'nda yaşıyor. Bu gençler ile Türk gençleri arkadaşlık kursunlar diye böyle bir karşılaşma yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı sporseverlerin yanı sıra Türk ve Suriyeli aileler de izledi.