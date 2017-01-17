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Flaş! Hakemler darp edildi!

Tarih17 Ocak 2017 , 14:06

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Flaş! Hakemler darp edildi!

AJANSSPOR - Bursa’da Süper Amatör Ligi (SAL) takımlarından Kemalpaşa Çeltikspor futbolcuları hakemi darp etti. Maç içinde verilen kararları beğenmeyen futbolcular, Cihan Aydın, Onur Tanrıverdi ve Berkay Yamakoğlu’ndan oluşan hakemlere fiili saldırıda bulundu.

Özellikle Cihan Aydın’ın durumunun kötü olduğu belirtildi. 3. Lig C Klasman hakemleri arasında bulunan Cihan Aydın’ın maç esnasında darp edilmesi Bursa’daki diğer hakemlerin de tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili olarak TFF’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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