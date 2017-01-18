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Trajediden bu yana 23. transfer!
18 Ocak 2017 , 18:32
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Brezilya'nın Chapecoense takımı, uçak kazası trajedisinden bu yana 23. transferini gerçekleştirdi. Chapecoense, son olarak eski West Ham'lı Wellington Paulista'yı renklerine kattı.
West Ham United'ın eski golcüsü Wellington Paulista, Chapecoense ile anlaştı. Fluminense'den yeni takımına kiralık gelen Paulista, 1 yıllık anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki oyuncu, Aralık ayındaki trajik uçak kazasında kadrosundaki 19 ismi kaybeden Chapecoense'nin 23. transferi oldu.
Fluminense de Chapecoense'ye yardım eden ekiplerden biri olurken, tecrübeli golcü transferiyle ilgili olarak, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Buraya gelen diğer oyuncularla birlikte elimizden geleni yapacağız ve kendimi buraya adayacağım." dedi.
Adını Brezilya'nın Cruzeiro takımıyla ligde oynadığı 86 maçta attığı 32 golle duyuran Paulista, Ocak ve Haziran 2013 tarihleri arasında West Ham kadrosunda yer almış; ancak ilk 11 şansı bulamamıştı.
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