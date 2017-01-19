Spor turizminin reçetesini açıkladı..

Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, futbolun çok kırılgan bir yapısının olduğunu belirterek, düzenlenecek dev turnuvalar ile kaybedilen Avrupalı takımların geri kazanılabileceğini kaydetti.

Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, girişimleri sonucu Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) ligin devre arasını bir hafta uzatmasının futbol turizmine büyük katkı sağladığını söyledi. TFF’ye destekleri için teşekkür eden Yaşacan, Antalya’nın futbol turizmindeki en büyük gelirinin yabancı takımlar olduğunu vurguladı.



Avrupa takımlarının büyük bölümünün Antalya’yı güvenlik sorunu nedeniyle tercih etmediğini ileri süren Yaşacan, "Cumhurbaşkanımız ve Türkiye’ye gizli bir boykotları var spor gruplarının. Ama Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova gibi ülkelerden takımlar Antalya’da kamp yapıyor. Rusya süper liginden 6 takım burada, Ukrayna, Belarus takımları gelecek. Rusya’dan gelmeyen takımlar ise antrenörünün yabancı olması nedeniyle gelmiyor. Ligdeki büyük takımlar gelmeyince, küçük takımlar da maalesef gelemiyor" dedi.



"Futbol turizmi kırılgan"

Antalya’ya kampa gelen takımların son derece memnun ayrıldığının altını çizen Yaşacan, "Gelen takım sayısında azalma var. Ama gelecek iki ay için umutluyuz. Türkiye’nin büyümesini her alanda olduğu gibi futbol turizminde de büyümesini istemiyorlar. İç sorunumuzu kendimiz çözeriz. Terör olaylarından futbol çok çabuk etkileniyor. Kırılgan bir yapısı var. Bir aile turist olarak gelebilir, sadece kendilerinden sorumlu. Kulüpler ise çok hassas düşünmek zorunda. En az 40 kişinin sorumluluğunu alıyorlar. Olumsuz bir durumda da hemen vazgeçebiliyorlar. Yakın arkadaşımın çalıştırdığı, Lokomotiv Moskova takımı 4 kampını güvenlik sorunu nedeniyle iptal edip, İspanya’ya gitti" ifadelerini kaydetti.



"Turnuva önemi"

Türkiye’de terör olaylarının medya tarafından sürekli işlenmesinin turizmi olumsuz etkilediğini belirten Yaşacan, kaybedilen kulüplerin büyük turnuva organize edilip, güvenlik teminatı verilmesi ile geri kazanılabileceğini kaydetti.



"En büyük tanıtım futbol"

Ülkelerin liglerine göre ocak, şubat ve mart ayında 4’lü turnuva yapılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yaşacan, "Yapılan bu turnuva Avrupa ve dünyanın önemli kanallarında yayınladığı zaman insanların Türkiye’ye bakışı değişecek. Burada ne olursa olsun, bu güneşli havadaki turnuvayı izleyen kişiler Türkiye’ye gelecektir. Olumsuz şeyler gören insanlar ülkemize daha ön yargıyla bakıyor. Bu gibi önemli organizasyonlarımızla imajımızı düzeltebiliriz. Futbol dünyanın en büyük tanıtım öğesidir. Futbol kadar popüleritesi yüksek başka spor dalı yok. Futbol elmas gibi elimizde sadece üzerindeki tozu silmek yetecek" dedi.



Futbol turizmi açısından dünyanın en önemli tesislerine ve iklimine sahip olduklarını vurgulayan Yaşacan, tek sorunun tanıtımdaki eksiklik olduğunu vurguladı. Yaşacan, kamp yapan büyük takımların, sezon içinde Antalya'ya gelen turist sayısına da büyük etkisi olduğunu sözlerine ekledi.