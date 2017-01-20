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Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor!
20 Ocak 2017 , 16:35
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1860 Münih Teknik Direktörü Vitor Pereira, Alanyaspor'dan ayrılan ve Fenerbahçe'den eski öğrencisi olan Abdoulaye Ba'yı kadrosuna katıyor.
Fenerbahçe eski teknik direktörü Vitor Pereira, eski öğrencisi Abdoulaye Ba ile yeniden bir araya geliyor.
Portekizli çalıştırıcı, Alanyaspor'dan ayrılan Senegali futbolcuyla, 1860 Münih takımının Portekiz'de kamp yaptığı otelde bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardı.
2018 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Abdoulaye Ba, Alanyaspor'la ilk devrede 10 maça çıkmıştı.
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