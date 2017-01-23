Ali Aydın'dan Çakır yorumu!

Beyaz Futbol'dan Devrim Zengin'e konuşan eski hakem Ali Aydın, Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'nun Cüneyt Çakır artık düdüğünü assın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın, 'Kulüplerin canı yandıkça hakemler hakkında demeç veriyor. Bu tepkiler normal. Çakır'ın Türkiye'deki maç yönetimiyle, Avrupa'daki maç yönetimi arasında çok büyük fark var. Cüneyt Çakır'a daha az maç verilmeli.' dedi.