- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Ali Aydın'dan Çakır yorumu!
23 Ocak 2017 , 01:41
- İlgili:
- Futbol
- Genel Haberler
Beyaz Futbol'dan Devrim Zengin'e konuşan eski hakem Ali Aydın, Galatasaraylı yönetici Levent Nazifoğlu'nun Cüneyt Çakır artık düdüğünü assın sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Aydın, 'Kulüplerin canı yandıkça hakemler hakkında demeç veriyor. Bu tepkiler normal. Çakır'ın Türkiye'deki maç yönetimiyle, Avrupa'daki maç yönetimi arasında çok büyük fark var. Cüneyt Çakır'a daha az maç verilmeli.' dedi.
- İlgili:
- Futbol
- Genel Haberler
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Beşiktaş için sürpriz iddia!
- Çin'den Fernandao iddiası!
- ''Mehmet Ekici Beşiktaş'la da görüşüyor''
- Fenerbahçe'de flaş gelişme!
- Salih mesajı aldı!
- Fenerbahçe'den Sagna sürprizi!
- Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor!
- Samsunspor, F.Bahçe kalecisine talip oldu! 3
- Antalya'da kritik zirve!
- Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı!
Sizce Hangisi?
Son Videolar