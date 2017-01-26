Böylesi görülmedi! Hakemi elleriyle...

Bursa il hakemleri, yeşil sahalarda hakemlere karşı olan davranışlar nedeniyle maçlara çıkmama kararı aldı. Bu konuyu öğrenen il hakem kurulu başkanı, hakemleri ikna ederek tekrar maçlara çıkmalarını sağladı. Ancak, eylem kararı alarak uygulayamayan hakemleri sahada futbolcular protesto etti.

OLAY BURSA'DA YAŞANDI

Bursa'da 1. Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerçeşme Kanaryaspor takımı oyuncuları, sahalarda ender rastlanan bir protestoya imza attı. Geçtiğimiz hafta oynadıkları karşılaşmada hakemlerin kendi aleyhinde kararlar verdiğini öne süren oyuncular, Cihanspor ile oynayacakları karşılaşmada tepkilerini göstermeye karar verdi.



Bunun üzerine maçın seremonisinin ardından hakemin ilk düdüğü ile birlikte sahada bir ellerini havaya kaldıran, diğer elleriyle ise maçın hakemi Onur Elçin'i gösteren oyuncular saha içinde 1 dakika boyunca bu şekilde durdu. Ardından hakem üçlüsünü alkışlayan oyuncuların, eylemi sonlandırdıkları öğrenildi.

Hakemlerin kulüpleri üzerindeki kararlarını eleştiren Kemerçeşme Kanaryaspor Başkanı Kadir Kaynak, "Verdikleri taraflı kararlarla futbolseverlerin şiddet duygularını tahrik eden hakemler sayesinde sporun kardeşlik olmaktan çıktığını görüyoruz. Koca bir futbol sezonunda verilen emekleri yanlı, kasıtlı, futbol adaletine uymayan kararları ile yok etmektedirler" dedi.