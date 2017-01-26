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Haftanın hakemleri açıklandı!
26 Ocak 2017 , 12:23
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AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan açıklamada, son günlerde en çok tartışılan hakemlerden biri olan ve Karabükspor - Galatasaray maçındaki kararları tartışılan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
İşte 19. haftada görev yapacak hakemler :
28 Ocak Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 Ocak Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 Ocak Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
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