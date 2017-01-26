Haftanın hakemleri açıklandı!

AJANSSPOR - Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'nda yapılan açıklamada, son günlerde en çok tartışılan hakemlerden biri olan ve Karabükspor - Galatasaray maçındaki kararları tartışılan FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.



İşte 19. haftada görev yapacak hakemler :



28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım