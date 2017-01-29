İşte Bolat'ın yeni takımı!

Sinan Bolat, Portekiz Ligi takımlarından Arouca‘ya transfer oldu.

Türkiye’de Kayserispor ve Galatasaray formaları giyen 28 yaşındaki kalecinin bonservisi Porto‘da bulunuyordu. Tecrübeli kaleci sezon başında bir başka Portekiz takımı Nacional’e transfer olmuştu.

Nacional takımında istediği forma şansını yine bulamayan Sinan Bolat, Nacional ile olan kontratını sonlandırıp sezon sonuna kadar Arouca takımı ile kiralık anlaşmasına vardı.