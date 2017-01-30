Avrupa futbolunda liderlik yarışı!

Avrupa'nın 4 büyük futbol liginde heyecan, Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco haftayı lider kapadı.

La Liga

La Liga'da Real Madrid, Barcelona ve Sevilla'nın puan kaybettiği 20. haftada, Real Sociedad'ı 3-0 yenerek rakipleriyle arasındaki farkı açtı.

Barcelona, Real Betis deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 1-1'lik beraberlikle yetindi. Katalan ekibinde milli futbolcu Arda Turan, ilk 11'de başladığı maçta 68 dakika görev aldı.

Sevilla, Espanyol'a konuk olduğu haftada 3-1 mağlup olarak 5 maç sonra kaybetti.

Milli futbolcu Emre Çolak ise Deportivo La Coruna'nın Eibar deplasmanında 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü attı.

Ligde 20 hafta sonunda bir maç eksiğine rağmen 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 42'şer puanla Barcelona ve Sevilla takip etti.

Ligue 1

Ligue 1'de iki şampiyonluk adayının karşılaştığı maçta Monaco, Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanında uzatma dakikalarında attığı golle 1-1 berabere kaldı.

Zirve yarışının içinde bulunan Nice, sahasında Guingamp'ı 3-1 yenerek rakiplerinin puan kaybettiği 22. haftadan karlı çıkmayı başardı.

Bu sonuçların ardından Monaco, 49 puan ve averajla Nice'in önünde liderliğini korudu. PSG ise 46 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serie A

Serie A'da bir maç eksikle lider durumdaki Juventus, ligin 22. haftasında konuk olduğu Sassuolo'yu 2-0 mağlup etti.

Juventus'un takipçileri Roma ve Napoli, haftayı puan kaybıyla geçti. Roma'nın Sampdoria deplasmanında 3-2 yenildiği haftada, Napoli ise evinde Palermo karşısında 1-1'lik beraberliği bozamadı.

Ligde 51 puanla lider durumdaki Juventus, Roma'nın 4, Napoli'nin 6 puan önünde bulunuyor.

Bundesliga

Bayern Münih, Bundesliga'nın 18. haftasında konuk olduğu Werder Bremen'i 2-1 yenerek art arda 7. galibiyetine ulaştı.

Liderin en yakın takipçisi Leipzig, sahasında Hoffenheim'ı 2-1'lik skorla geçti. Avrupa'nın büyük liglerindeki namağlup tek takım Hoffenheim, bu sonuçla unvanını kaybetti.

Milli futbolcu Yunus Mallı, takımı Wolfsburg'un evinde Augsburg'a 2-1 mağlup olduğu maçta, Mario Gomez'in attığı golün asistini yaptı. Augsburg'da Halil Altıntop, takımının ilk golünü kaydetti.

Bayer Leverkusen'de forma giyen diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Borussia Mönchengladbach'a 3-2 kaybettikleri mücadelede Jonathan Tah'ın attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

Ligde 18 hafta sonunda 45 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 3 puan önünde liderliğini korudu. Bu iki takımı, 32 puanla Eintracht Frankfurt, 31'er puanla Borussia Dortmund ve Hoffenheim izledi.

İngiltere'de heyecan, yarın sürecek

İngiltere Premier Lig'de 23. hafta maçları, kupa müsabakaları nedeniyle verilen yaklaşık 10 günlük aranın ardından yarın ve 1 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Ligde Chelsea, 55 puanla zirvede bulunuyor. Arsenal 47, Tottenham 46, Liverpool 45, Manchester City 43, Manchester United 41 puanla sıralanıyor.