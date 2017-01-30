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Rüştü Reçber'in eşi hastaneye kaldırıldı!
30 Ocak 2017 , 12:06
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- Futbol
- Genel Haberler
Eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, önceki gece şiddetli boyun ağrısı şikâyetiyle bir hastaneye gitti.
Yaklaşık 1 saat özel odada dinlendirilen ve MR sonuçları sonrasında hastanede yatması istenen Reçber, evinde dinlenmek istedi.
Habertürk’ün haberine göre; tekerlekli sandalyeyle acil kapısına getirilen Reçber, gazetecilerden gizlenmek için bir kolonun arkasına saklansa da görüntülenmekten kaçamadı.
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- Futbol
- Genel Haberler
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