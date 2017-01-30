Rüştü Reçber'in eşi hastaneye kaldırıldı!

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, önceki gece şiddetli boyun ağrısı şikâyetiyle bir hastaneye gitti.



Yaklaşık 1 saat özel odada dinlendirilen ve MR sonuçları sonrasında hastanede yatması istenen Reçber, evinde dinlenmek istedi.



Habertürk’ün haberine göre; tekerlekli sandalyeyle acil kapısına getirilen Reçber, gazetecilerden gizlenmek için bir kolonun arkasına saklansa da görüntülenmekten kaçamadı.



