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Rüştü Reçber'in eşi hastaneye kaldırıldı!

Tarih30 Ocak 2017 , 12:06

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Rüştü Reçber'in eşi hastaneye kaldırıldı!

Eski milli futbolcu Rüştü Reçber’in eşi Işıl Reçber, önceki gece şiddetli boyun ağrısı şikâyetiyle bir hastaneye gitti.

Yaklaşık 1 saat özel odada dinlendirilen ve MR sonuçları sonrasında hastanede yatması istenen Reçber, evinde dinlenmek istedi.

Habertürk’ün haberine göre; tekerlekli sandalyeyle acil kapısına getirilen Reçber, gazetecilerden gizlenmek için bir kolonun arkasına saklansa da görüntülenmekten kaçamadı.

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