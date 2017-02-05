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Burkina Faso Afrika üçüncüsü oldu!
05 Şubat 2017 , 00:15
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2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Burkina Faso, Gana'yı 1-0 yenerek üçüncü oldu. Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük mücadelesinde, yarı finalde Mısır'a penaltılarda kaybeden Burkina Faso ile aynı turda Kamerun'a 2-0 yenilen Gana karşılaştı.
Port-Gentil kenti ile aynı adı taşıyan statta oynanan karşılaşmada, Gana, ilk yarıda birçok hücum organizasyonu üretse de aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
İkinci yarıda daha etkili ataklar geliştiren Burkina Faso, yakaladığı pozisyonlarda Gana kalecisi Richard Ofori'yi geçemezken, aradığı golü 89. dakikada buldu. Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Alain Traore, frikikten attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Burkina Faso'da maçın yıldızı Traore, 90 dakika sahada kalırken, Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore ise mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti. Gana'da ise TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un savunma oyuncusu John Boye maç boyunca süre alamadı.
Turnuvanın son maçında Mısır ile Kamerun arasındaki final mücadelesi, yarın TSİ 22.00'de oynanacak.
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