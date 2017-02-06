Haldun Üstünel'in acı günü

Eski Galatasaray Kulübü Yöneticilerinden Haldun Üstünel'in ağabeyi 54 yaşındaki Kerim Üstünel son yolculuğuna uğurlandı.

4 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düşen ve pazar günü hayatını kalbeden Kerim Üstünel'in naaşı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde öğle namazını müteakıp kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.

Kerim Üstünel'in cenaze törenine, iş, cemiyet, spor ve siyaset dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Cenaze namazı öncesi Kerim Üstünel'in eşi Esra Üstünel, kızı Beliz Üstünel ve oğlu Ömer Üstünel ile Haldun Üstünel taziyeleri kabul etti.

Kerim Üstünel'in tabutunun üstüne çok sevdiği Galatasaray'ın bayrağı sarıldı.