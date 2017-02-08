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Altınordu, Avrupa'ya veda etti
08 Şubat 2017 , 20:18
Futbolda, 19 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi play-off turunda Altınordu, İspanya temsilcisi Atletico Madrid'e 2-0 mağlup oldu. Atletico Madrid bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.
Detaylar
Stat: Doğanlar
Hakemler: Anatoliy Zhabchenko, Viktor Matyash, Volodymyr Vysotskyi (Ukrayna)
Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Ali Mert Aydın (Dk. 66 Alper Kadir Duruk), Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Oğulcan Ülgün, Enis Durak, Fatih Aktay, Hamit Kulya, Alican Özfesli (Dk. 78 Selçuk Öztürk), Anıl Balakkız (Dk. 81 Musa Caner Aktaş)
Atletico Madrid: Tomas Marin, Mateos Acosta (Dk. 85 Pablo De Castro), Baldera Rodriguez, Baro Rodriguez, Fandino Carro, Vega Moya, Sole Navarro (Dk. 74 Nunez Aguero), Ondo Obama, Felipe Gomez, Carlos Munoz, Alberto Rodenas (Dk. 63 Gaecia Ballesteros)
Goller: Dk. 12 Vego Moya (Penaltıdan), Dk. 90 Pablo De Castro (Atletico Madrid)
Kırmızı kartlar: Dk. 44 Kerim Alıcı, Dk. 71 Seydi Kayasoy (Altınordu), Dk. 61 Vega Moya (Atletico Madrid)
Sarı kartlar: Dk. 12 Berke Özer, Dk. 44 Ali Mert Aydın, Dk. 86 Selçuk Öztürk, Dk. 87 Hamit Kulya, Dk. 90+2 Musa Caner Aktaş, Dk. 90+4 Fatih Aktay (Altınordu), Dk. 53 Tomas Marin, Dk. 73 Sole Navarro, Dk. 83 Mateos Acosta, Dk. 89 Nunez Aguero (Atletico Madrid)
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