Okul sıralarından milli takıma futbol arkadaşlığı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, köylerindeki ilkokul sıralarında top oynamaya başlayan 6 kız arkadaş, futbolda gösterdikleri dayanışma sayesinde seçildikleri U15 Kız Milli Takım aday kadrosunda yakalayacakları başarıyla şampiyonluğu yaşamak istiyor.

İlçeye bağlı Çayırlı köyündeki ilkokulda, küçük yaşta erkek arkadaşlarıyla futbol oynayan Selin Türkoğlu, Damla Yüksel, Büşra Atalay, İrem Yılmaz, Özlem Karakuş ve Merve Aydın, beden eğitimi öğretmenlerinin teşvikiyle Kadınlar Futbol 1. Lig'inde mücadele eden Karadeniz Ereğli Belediyespor'un alt yapısında futbol hayatına başladı.

İlk ve ortaokul yıllarında ilçede okul takımı ile Ereğli Belediyespor'un alt yapısında birlikte spor hayatına devam eden 6 kız arkadaştan 5'i, U15 Kız Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak, 15 Kasım 2016'da Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampa katıldı.

- Birbirimizin futbolunun gelişmesine katkı sağladık

Orta saha mevkisinde oynayan 15 yaşındaki Selin Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erkek arkadaşları ile teneffüste top oynarken beden eğitimi öğretmenlerinin yeteneklerini fark etmesi üzerine hayatlarının değiştiğini söyledi.

"Hepimiz futbola beden eğitimi öğretmenimiz sayesinde başladık." diyen Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Öğretmenimiz bizi yetiştirerek antrenman yaptırdı. Biz ilerledikçe antrenmanlarımız da zorlaştı. İlk ve ortaokulda 6 arkadaş aynı sınıftaydık. Bunun bize çok büyük etkisi oldu. Hepimiz bir aile ortamı oluşturduk. Birbirimizin futbolunun gelişmesine katkı sağladık. Hem futbolda hem sınıfta paylaşımlarda bulunduk. Bunlar çok güzeldi. Futbola da hala devam ediyoruz."

Ereğli Belediyespor'un alt yapısında yer aldıklarını ve bu yıl dönüşümlü olarak Kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden takımlarının kadrosuna dahil edildiklerini belirten Selin Türkoğlu, "Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. U15 Kız Milli Takım kampına çağrıldık ve bir hafta antrenman yaptık. Hedefimiz Türkiye Kadın A Milli Takımı'nda forma giyebilmek. Bunlar bizi çok gururlandırır." diye konuştu.

- "Bir takımdan daha fazlasıyız, çünkü biz bir aileyiz"

Orta saha oyuncusu İrem Yılmaz da futbol oynamaktan mutluluk duyduğunu ve 5 arkadaşı ile başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

"Biz bir takımdan daha fazlasıyız, çünkü biz bir aileyiz." ifadesini kullanan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum ve aynı zamanda şanslıyım. Beraber aynı sınıfta olduğum arkadaşlarım ile aynı takıma geldik ve bir yerlere kadar yükseldik. U15 Kız Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldık. Orada da hepimiz iyiydik. Bizim hedefimiz öncelikle Ereğli Belediyespor'un iskelet kadrosunda oynayabilmek, ikincisi de A Milli Takım'da en üst seviyeye gelebilmek. Köy takımından geldik şuan ilçedeyiz. İnşallah milli takımımız ile iyi yerlere geliriz ve Avrupa şampiyonluğunu yaşarız."