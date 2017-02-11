"Yöneticilerden sürekli talepler geliyor"

AJANSSPOR - Radyospor’da yayınlanan Doğru Tektir programının bu haftaki konuklarından biri de A Spor Kanalı Spor Yayınları Koordinatörü Serkan Korkmaz oldu. Korkmaz, yayıncı kuruluş olarak kendilerine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi ve gündeme dair yorumlarda bulundu.



Korkmaz'ın Radyospor’da yayınlanan programda Levent Ümit Erol ve konuklarına yaptığı açıklamalardan dikkat çekenler şu şekilde :



“Şampiyonluk Riekerink’in faydasına olur”



Galatasaray’ın eksikleri var. Sonuna kadar yarışı sürdüreceklerini öngörebiliriz. Gerets, Hamza Hamzaoğlu, Cevat hoca… Genel olarak ipi göğüsleme refleksi var Galatasaray’ın. Bence Galatasaray sezon sonuna kadar yarışın içinde olur. Teknik direktörü futbolcuların sevdiğine inanıyorum. Riekerink sevilmeyecek bir adam değil. Çok düzgün ve babacan bir adam. Ama futbolcuların ciddi bir disiplin problemi olduğu dikkat çekiyor. Birkaç oyuncu inisiyatif koymadıkça da işler zorlaşıyor. Galatasaray’ı şu kadroyla Avrupa’da görmek isterdik. Galatasaray şampiyon olursa Riekerink eşlik etmiş olur. Daha sonra Hollanda’da orta düzey takımları çalıştırabilir. Fakat kendisinde bir gelişme görünmüyor.



“Tudor’un Almanya’ya gideceğini öngörüyorum”



Igor Tudor çok büyük bir teknik adamlık performansı sergilemedi. Tanınan, bilinen bir futbol adamı. Kariyerine yansıtıyor özelliklerini. Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Herkes Galatasaray’ın başına geçeceğini düşünüyor ama; Almanya Ligi, İngiltere Ligi gibi liglerde olabileceğini düşünüyorum. Bu bir iddia değil. Tudor’un Almanya Ligi’ne gideceğini öngörüyorum. Özel bir performans sergiliyor. Hırslı ve lige renk katan bir takım ortaya koydu. Etkisini hissettiriyor.



“Atiba’nın yanına kimi koyarsan koy…”



Oğuzhan’ın kaptanlığı konusu farklı. Tartışılıyor. Orta alanda Atiba’nın olması çok önemli. Atiba’nın yanına kimi koyarsan koy, müthiş bir orta saha olarak görünüyor. Dün Karabükspor, maç içinde 3 defa sistem değişti. Tudor, olmasa bile oldurdu. Bunları takdir etmek lazım.



“Yöneticilerden taleplere maruz kalıyoruz”



Spor yayıncılığı konusunda kamu çıkarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyayı doğru kullanmak gerek. Sağduyulu ve iyiniyetli olmak gerekiyor. Sorumluluk ve inisiyatif almak da çok önemli. Şekip Mosturoğlu bazı görüntüleri göstermemek gerektiğini söylemişti. Ben de katılıyorum. Baskı demeyelim ama, iki kulübün yöneticilerden pek çok talebe maruz kalıyoruz. Ben de babayım. Çocuğumun abuk-subuk görüntülere kalmasını istemiyorum. Elimizde ne varsa gösteriyoruz ve isteyen makamlarla paylaşıyoruz. Federasyon ve emniyet istedi. Her görüntü hemen ortaya çıkmayabiliyor. İngiltere ve Almanya’daki meslektaşlarımızdan farklı bir iklimde spor yayıncılığı yapıyoruz.



“En iyi şey Türkiye Kupası”



Süt Kupası kadar önemli bir markadan bahsediyoruz. Türkiye Kupası’nın formatı elbette eleştirebilir. Ama bu ifadeyi kullananlar daha sonra da bazı açıklamalar yaptı ve kendi kendine cevap verdi. Bu statüyle Türkiye’deki en iyi şey Ziraat Türkiye Kupası’dır. Futbolun unutulduğu yerlerden maçlar yayınlıyoruz. Herkesten teşekkür alıyoruz.



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