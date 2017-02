Mustafa Denizli mutfağa girdi!

Teknik direktör Mustafa Denizli, down sendromlu gençlerin hayata katılmasına ve mutfak becerilerini geliştirerek kendi yiyeceklerini hazırlamalarına destek olmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, gençlerle birlikte kek yaptı.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'deki etkinliğe, kızı Lal ile birlikte katılan Mustafa Denizli, "Biz bu etkinliğin içinde yer alarak bir nebze olsun, çocuklarımıza, kardeşlerimize katkıda bulunuyorsak bu bize sadece mutluluk verir." dedi.

Böyle bir davet alınca hemen katılmak istediğini dile getiren Denizli, şöyle konuştu:

"Türkiye'de yeni yeni algılanmaya başlayan bu girişimler, umarım ülkenin her yerinde destek görür. Ben elimden geldiğince, hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin her yerinde bu organizasyonlara katkı sağlamaya çalışacağım. Bu bizim için çok önemli. Onların ne kadar değerli olduğunu biz biliyoruz, toplumumuz da onların değerini her geçen gün daha fazla algılıyor. Onlar bu ülkede çok önemli işlere imza atacak. Öncesinde onlarla önemli bir pasta işine imza atacağız, daha sonra ise aralarında devam edecekler."

Organizasyonun sonunda, Mustafa Denizli ve Lal Denizli, down sendromlu çocuklarla birlikte yaptığı keklerden yedi.

İstanbul Down Sendromu Derneği öncülüğünde 23 hafta boyunca devam etmesi planlanan proje kapsamında, down sendromlu gençler, otelin mutfak şefi Özkan Acar ve ekibinin eğitimlerine katılacak. Gençlerin, eğitimleri tamamladıklarında hem mutfak becerileri kazanmaları, hem de program sonunda alacakları eğitim belgesi ile yiyecek-içecek sektöründe iş bulma imkanına kavuşmaları hedefleniyor.