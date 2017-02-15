2024 için adaylık açıklandı!

AJANSSPOR - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in katıldığı 2024 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği adaylık bilgilendirme toplantısı, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde bulunan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirildi.



"Bu sefer organizasyonu hak ediyoruz"



İlk olarak sözü alan Yıldırım Demirören, “Adaylık süreci 3 Mart’ta başlıyor. Türkiye olarak da 2 Mart’ta UEFA’ya başvurumuzu yapıyoruz. Eylül ayında kazananlar açıklanacak. Türkiye, 32’ye varan stat ile tek örnek ülke. Daha önce maalesef şampiyonayı alamadık. Bu sefer bunu almaya hak ettiğimize inanıyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Başbaşkanımıza ve Bakanımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun ülkemize.” dedi.



Akif Çağatay Kılıç ise şunları söyledi :



Bugün gerçekten önemli bir kararın ve başlangıcın duyurusunu yapıyoruz. Biz tabi Federasyon başkanımızla görüşüyor, istişare yapıyoruz. Özel bir toplantıyla bunu duyurmak istedik. Avrupa Futbol Şampiyonası’na adaylık için Cumhurbaşkanımız ile görüştük ve onayını aldık. Siyasi iradenin desteğini almış olarak bu yola hep beraber çıkıyoruz. İnşallah güzelliklere vesile olur ve bereket getirir. 3 Mart 2017 tarihi son tarih. Dolayısıyla Federasyon gidecek ve başvuru yapacak. Ardından takvim işleyecek.



"Avrupa'da 1 numarayız, bir tek ABD..."



Türkiye özellikle son yıllarda stadyum konusunda büyük bir atılım içine girdi. Şu anda Türkiye’de inşaa edilen ve hayat bulan stadyumların önünde bir tek ABD var. Avrupa’da 1 numarayız. Bu iyi bir gösterge. Diğer spor tesisleri konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Yapılan bu altyapı yatırımlarının ülkemizi nereye taşıdığına basın mensupları tanıklık ediyor. Adaylığımız olumlu sonuçlanırsa alacağımız mesafe çok farklı olacak.



"EYOF'u elimizden almak isteyenler oldu"



Türkiye’nin bu konudaki kabiliyeti ve gücü EYOF ile birlikte sergileniyor. Sportif anlamda ortaya koyulan bir birliktelik ve rekabet söz konusu. EYOF organizasyonunu Türkiye’den almak isteyen çok oldu. Şu anda başarılı bir şekilde organizasyon yapılıyor. Elimizden almak isteyen çok oldu ama Türkiye’nin büyüklüğü buna engel oldu. Her zaman büyük organizasyonlara adayız. Şanına yakışan organizasyonlar yapmalıdır Türkiye.