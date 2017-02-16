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Türkiye yeni stadlarıyla daha güçlü!
16 Şubat 2017 , 16:53
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, son yıllarda açılan modern statlarıyla bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır.
Gençlik ve Spor Bakanlığının önderliğinde yürütülen çalışmalarla, Türkiye'de yalnızca son 3 yılda tam 30 stat çalışması yapıldı. Bu süreçte 11 yeni stat açıldı, yıl içinde 9 stadyumun daha açılışının yapılması planlanıyor. İnşaatı devam eden ve proje aşamasında ise 10 stat bulunuyor.
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