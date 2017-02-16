Türkiye yeni stadlarıyla daha güçlü!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na adaylığını açıklayan Türkiye, son yıllarda açılan modern statlarıyla bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaya hazır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının önderliğinde yürütülen çalışmalarla, Türkiye'de yalnızca son 3 yılda tam 30 stat çalışması yapıldı. Bu süreçte 11 yeni stat açıldı, yıl içinde 9 stadyumun daha açılışının yapılması planlanıyor. İnşaatı devam eden ve proje aşamasında ise 10 stat bulunuyor.