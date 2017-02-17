Bir dönem Beşiktaş formasını terleten eski futbolcu Ali Eren Beşerler, Beinsports'a konuk oldu. Ali Eren, Alman teknik adam Daum'la yaşadığı sorunu ve İtalya döneminden kesitlerle izleyici karşısındaydı.

Daum olsada olur olmasda olur....

"Mecbur kaldım gittim diyelim. Daum la bir sürtüşmemiz olmuştu. Ali Eren olsada olur olmasa olur dedi. Hoca'nın oyuncuyu tercih etme şansı varsa, oyuncununda hocayı tercih etme şansı var. Benim için Daum olsada olur olmasada olur."

Alışamadım geri döndüm...

"Bir dönem Genoa'ya gittim. O dönem kolay değildi yabancı ülkeye gitmek. Yemekler istediğiniz gibi değil. Yabancı diliniz yok. Alışamadım tekrar geri döndüm."

Bırakmak istemediler...

"Futbol oynarken okulu erken yaşta bırakıp futbola devam etmek zorunda kaldım. Kendimizi bir takım konularda özellikle yabancı dil olarak geliştiremedik. Tabi bu konu bizim en büyük eksikliğimizdi. Bırakmak istemediler 1-2 gün uğraştılar ısrarlarım sonucu tekrar geri döndüm."