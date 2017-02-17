Emekli askerin son isteği yerine getirildi!

Sarıgöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Uzman Çavuş Mehmet Çoban, vasiyeti üzerine Fenerbahçe flamasıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Sarıgöl ilçesinde Fenerbahçe sevgisi ile bilinen Çoban (51), dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Emekli olan Çoban için Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Çoban'ın arkadaşları ve oğlu Atacan Çoban, vasiyeti nedeniyle tabutunun üzerine Fenerbahçe forması, flaması koydu.

Cenazede, Çoban'ın 5 yıl önce hazırlattığı üzerinde Fenerbahçe logosu ve "Fenerbahçeli doğdu, Fenerbahçeli öldü" yazısı bulunan mezar taşı baş ucuna konuldu.

Kılınan cenaze namazının ardından Çoban'ın cenazesi Sarıgöl Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kefenini de sarı-lacivert renklerde hazırlattığı öğrenilen Çoban'ın, Fenerbahçe maçlarını takip ettiği, üç yıl önce yaptırmaya başladığı müstakil evinin dekorasyonu için sarı-lacivert boya tercih ettiği, evinin girişine de Fenerbahçe logosu çizdirdiği belirtildi.