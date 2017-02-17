- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Emekli askerin son isteği yerine getirildi!
17 Şubat 2017 , 16:07
- İlgili:
- Futbol
- Genel Haberler
- Fenerbahçe
Sarıgöl ilçesinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Uzman Çavuş Mehmet Çoban, vasiyeti üzerine Fenerbahçe flamasıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Sarıgöl ilçesinde Fenerbahçe sevgisi ile bilinen Çoban (51), dün gece geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Emekli olan Çoban için Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Çoban'ın arkadaşları ve oğlu Atacan Çoban, vasiyeti nedeniyle tabutunun üzerine Fenerbahçe forması, flaması koydu.
Cenazede, Çoban'ın 5 yıl önce hazırlattığı üzerinde Fenerbahçe logosu ve "Fenerbahçeli doğdu, Fenerbahçeli öldü" yazısı bulunan mezar taşı baş ucuna konuldu.
Kılınan cenaze namazının ardından Çoban'ın cenazesi Sarıgöl Belediyesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kefenini de sarı-lacivert renklerde hazırlattığı öğrenilen Çoban'ın, Fenerbahçe maçlarını takip ettiği, üç yıl önce yaptırmaya başladığı müstakil evinin dekorasyonu için sarı-lacivert boya tercih ettiği, evinin girişine de Fenerbahçe logosu çizdirdiği belirtildi.
- İlgili:
- Futbol
- Genel Haberler
- Fenerbahçe
YORUM EKLE
Son Genel Haberler HaberleriTüm Genel Haberler Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Galatasaray'da yeni dönem! 3
- ''Galatasaray'ı şikayet edeceğim'' 6
- Başkan Feridun Tankut açıkladı! 2
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor açıkladı!
- Galatasaray TFF'ye şikayet edilirse ne olur?
- Denizli ile kritik görüşme! 1
- Yine Antalya yine şike skandalı... 2
- Ve Riekerink ile yollar ayrıldı!
- Feridun Tankut'tan flaş açıklamalar
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller