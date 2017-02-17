-AJANSSPOR ÖZEL- Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Tuncay Şanlı Beinsports'a konuştu. Tuncay Şanlı 2007 senesinde İngiltere'ye transfer oluşu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hayalim Premier Ligte oynamaktı...

"Benim hayalim Premier ligte oynamaktı. Orada oynamak istiyordum. O düşünceyle o yola çıktım. Gittiğimde çok zorluklar yaşadım. Kırılmalar elbette oldu. Onlarda iz bırakabilmişim."

Koşuyorum yetişemiyorum...

"Bir ayla bir buçuk ay arası onların seviyesine yetişebildim. Koşuyorum yetişemiyorum. Bireysel çalışmalarla maç kondisyonlarıyla bu açığı kapattım."

Gaza getirmek için koşuyordum...

"Doğru koşmak önemli takım için koşmak önemli. Şimdi ben Türkiye'de koşarken bazen oyuncu arkadaşlarımı gaza getirmek için koştuğum anlar vardı. Seyirciyi gaza getirmek için koştuğum anlar vardı."

Ben artık amatörüm...

"Seyircinin ben olsam sahada şunu yapardım dediği an ben artık seyirciyim amatörüm o anda artık takım arkadaşlarımı ateşlemem, isyan çıkartmam gerekiyor ki, tabi takım arkadaşlarının sana ayak uydurmasıda önemli."