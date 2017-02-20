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Telegol'ün yeni kanalı belli oldu
20 Şubat 2017 , 18:06
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Serhat Ulueren’in moderatörlüğünde TGRT Haber’de yayınlanacak olan Telegol, 27 Şubat Pazartesi akşamı ekranlarda olacak. Bu tarihin seçilmesinin amacı, Galatasaray- Beşiktaş derbisinin gününde programa iddiali bir başlangıç yapabilmek.
Yılbaşında 360 TV ile yollarını ayıran Telegol’ün kadrosunda Serhat Ulueren, Ümit Karan, Engin Verel ve Gökmen Özdenak yer alıyordu. Ekibin TGRT Haber’de aynı kadro ile devam edip etmeyeceği ise kesinleşmedi. TGRT’nin verdiği bütçenin sınırlı olması nedeniyle yorumcu kadrosunda değişiklikler olabileceği konuşuluyor.
Telegol, 27 Şubat’taki girişinin ardından yeni kanalında pazar ve pazartesi akşamları ekrana gelecek.
(Skorer)
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