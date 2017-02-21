Osmaniye Süper Lig'e çıktı!

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi 1. Ligi sona erdi.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Malatya Hokey, Gaziantep Doruk, Selçuklu Belediyespor, Osmaniye Gençlik, Alanya Belediyespor, Nizip HEM, Diyarbakır Aynkebir, Zonguldak Demir Tenis Hokey, Atatürk Liseliler ve Alaiye Gençlik spor kulüpleri, Süper Lig'e çıkma mücadelesi verdi.

Beş gün süren karşılaşmaların ardından şampiyon olan Malatya Hokey Spor Kulübü ve ikinci sırayı alan Osmaniye Gençlik Spor Kulübü, Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'ne çıktı. Müsabakalar sonunda Diyarbakır Aynkebir ve Alaiye Gençlik bir alt lige düştü.

Malatya Hokey Spor Kulübü'nden Muttalip Tan en değerli oyuncu, Osmaniye Gençlik Spor Kulubü'nden Mehmet Kara en iyi kaleci ve aynı takımdan Batuhan Erman da gol kralı oldu. Dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını federasyon yetkililerinden aldı.