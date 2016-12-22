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Crystal Palace, Alan Pardew'ün görevine son verdi
22 Aralık 2016 , 19:19
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Crystal Palace
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörü Alan Pardew ile yollarını ayırdı.
Crystal Palace Kulübünden yapılan açıklamada, 55 yaşındaki teknik direktör Pardew'ün görevine son verildiği bildirildi.
İngiliz çalıştırıcı Pardew, 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında başına geçtiği Crystal Palace ile bu sezon ligdeki son 10 maçta 8 mağlubiyet yaşadı.
Crystal Palace, ligde oynadığı 17 maç sonunda 15 puanla 17. sırada bulunuyor.
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- Futbol
- İngiltere Ligi
- Crystal Palace
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