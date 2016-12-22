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Eboue'den şok itiraf!

Tarih22 Aralık 2016 , 20:28

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Eboue'den şok itiraf!

AJANSSPOR - Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, Sunderland'den ayrıldıktan sonra intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre takım bulamayan ancak Mart 2016'da Sunderland'e transfer olan Eboue, eski menajeri Sébastien Boisseau'ya olan 1 milyon poundluk borcunu ödemediği gerekçesiyle futboldan 1 yıl men cezası almış ve Sunderland ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı 

İngiliz basınına konuşan Fildişi Sahilli oyuncu, o dönem intihar etmeyi düşündüğünü söyleyerek, "Yataktan çıkmak istemediğim birçok gün oldu. Bir gün kendimi öldürmek istedim. Ailem beni güçlü tuttu, düşünmem gereken onlardı ancak eğer yalnız olsaydım, kendime yapacaklarımdan endişe ediyorum. Yatak odamda kaldığım ve dışarı çıkmadığım zamanlar oldu. Bir, iki gün odadan çıkmadım. Yalnızdım. Kapıyı kilitliyor ve sadece düşünüyordum. Zamanımın çoğunu İncil'i okuyarak geçiriyor ve "Emmanuel, bunu neden yapıyorsun? Bu ailen için iyi değil" diyordum" ifadesini kullandı. 

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