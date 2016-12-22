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Hugo Lloris sözleşmeyi uzattı
22 Aralık 2016 , 16:41
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- İngiltere Ligi
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İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki file bekçisinin 2018-2019 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin, 2022'nin haziran ayına kadar uzatıldığı bildirildi.
Başkent ekibinin kaptanlığını yapan Lloris, Fransa Milli Takımı formasını 85 kez giydi.
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