Transferi resmen açıklandı!

Premier League lideri Chelsea, Brezilyalı futbolcusu Oscar'ın Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ye transferi konusunda anlaşıldığını açıkladı.

Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çin ekibine katılacağı belirtildi.



Resmi açıklamada bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, son dönemde basında yer alan haberler ışığında bu transferin yaklaşık 60 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği tahmin ediliyor.

2012 yılında Internacional kulübünden Chelsea'ye 32 milyon euro karşılığında transfer olan Oscar, Londra ekibinde geçirdiği 4.5 yılda toplam 203 resmi maça çıkarak 38 gol ve 37 asiste imza atmıştı. Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 48 maçta giyen Oscar, bu sezon menajer Antonio Conte'nin 3-4-3 formasyonunda kendisine yer bulamıyordu.

