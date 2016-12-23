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Transferi resmen açıklandı!
23 Aralık 2016 , 11:27
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- Futbol
- İngiltere Ligi
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Londra kulübü, oyuncusu Oscar'ın transferi konusunda Shanghai SIPG ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Premier League lideri Chelsea, Brezilyalı futbolcusu Oscar'ın Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG'ye transferi konusunda anlaşıldığını açıkladı.
Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada 25 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çin ekibine katılacağı belirtildi.
Resmi açıklamada bonservis bedeli hakkında bilgi verilmezken, son dönemde basında yer alan haberler ışığında bu transferin yaklaşık 60 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği tahmin ediliyor.
2012 yılında Internacional kulübünden Chelsea'ye 32 milyon euro karşılığında transfer olan Oscar, Londra ekibinde geçirdiği 4.5 yılda toplam 203 resmi maça çıkarak 38 gol ve 37 asiste imza atmıştı. Brezilya Milli Takımı'nın formasını da 48 maçta giyen Oscar, bu sezon menajer Antonio Conte'nin 3-4-3 formasyonunda kendisine yer bulamıyordu.
Chelsea Football Club and Shanghai SIPG have agreed terms for the permanent transfer of Oscar... https://t.co/7izeugHu1J— Chelsea FC (@ChelseaFC) 23 Aralık 2016
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