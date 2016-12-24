- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Klopp, Julian Draxler'i sert sözlerle eleştirdi!
24 Aralık 2016 , 23:50
Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Julian Draxler'in sadece parasal kaygılarla PSG'ye gittiği görüşünde.
Wolfsburg'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Julian Draxler'e, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan eleştiri geldi.
Liverpool dahil olmak üzere birçok Premier League kulübünden teklif almasına rağmen kariyerine PSG'de devam etmeyi tercih eden Alman yıldızın finansal kaygılarla böyle bir karar aldığına inandığını belirten Klopp, vatandaşı adına üzüldüğünü ifade etti.
Klopp, ilgilendikleri oyuncuları ikna etmek için astronomik paralar teklif eden bir kulüp olmadıklarını dile getirerek, "Eğer bir oyuncu prestijden çok parayı düşünüyorsa yapacak fazla bir şey yok. Yetenekli futbolcular şunu bilmeli ki makul ölçülerde parayı her kulüpte kazanabilirler ancak her kulüp onlara aynı saygınlığı kazandırmaz. Biz ilgilendiğimiz futbolcuları parayla değil ilkelerimizle ve hedeflerimizle ikna ederiz." diye konuştu.
PSG'nin Draxler transferi için Wolfsburg'a 42 milyon euro ödeyeceği ifade edilirken Alman futbolcunun yıllık ücreti henüz belirsizliğini koruyor.
(Eurosport)
YORUM EKLE
Son İngiltere Ligi HaberleriTüm İngiltere Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar