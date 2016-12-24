Klopp, Julian Draxler'i sert sözlerle eleştirdi!

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Julian Draxler'in sadece parasal kaygılarla PSG'ye gittiği görüşünde.

Wolfsburg'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Julian Draxler'e, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'tan eleştiri geldi.

Liverpool dahil olmak üzere birçok Premier League kulübünden teklif almasına rağmen kariyerine PSG'de devam etmeyi tercih eden Alman yıldızın finansal kaygılarla böyle bir karar aldığına inandığını belirten Klopp, vatandaşı adına üzüldüğünü ifade etti.

Klopp, ilgilendikleri oyuncuları ikna etmek için astronomik paralar teklif eden bir kulüp olmadıklarını dile getirerek, "Eğer bir oyuncu prestijden çok parayı düşünüyorsa yapacak fazla bir şey yok. Yetenekli futbolcular şunu bilmeli ki makul ölçülerde parayı her kulüpte kazanabilirler ancak her kulüp onlara aynı saygınlığı kazandırmaz. Biz ilgilendiğimiz futbolcuları parayla değil ilkelerimizle ve hedeflerimizle ikna ederiz." diye konuştu.

PSG'nin Draxler transferi için Wolfsburg'a 42 milyon euro ödeyeceği ifade edilirken Alman futbolcunun yıllık ücreti henüz belirsizliğini koruyor.

(Eurosport)