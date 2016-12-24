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Van Dijk, Manchester City formasıyla poz verdi
24 Aralık 2016 , 23:43
Adı birçok dev kulüple anılan Virgil van Dijk, Noel öncesi takım arkadaşlarıyla yer aldığı pozda Manchester City formasıyla görüldü.
Adı son dönemlerde büyük takımlarla anılan Van Dijk, sosyal medyadaki görüntüsüyle Manchester City taraftarlarını heyecanlandırdı.
Southampton oyuncularının antrenman tesislerinde çekindiği Noel pozunda yer alan Van Dijk'in üzerindeki Manchester City forması, dikkatlerden kaçmadı.
Jose Fonte'nin paylaştığı fotoğrafta Cristiano Ronaldo'nun maketinin yer alması da ilgi çekti.
Stoper pozisyonunda görev alan Van Dijk ile PSG, Liverpool ve Manchester City başta olmak üzere birçok takım ilgileniyor.
Geçen sezon Celtic'ten transfer edilen 25 yaşındaki Van Dijk, gösterdiği muhteşem performansla adından sıkça söz ettiriyor.
(Goal)
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