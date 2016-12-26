12 ve saymaya devam!

Chelsea 3-0 Bournemouth

24' [1-0]Pedro

49' [2-0]Hazard (p)

90' [3-0]Pedro

AJANSSPOR- Premier League'in 18. hafta mücadelesinde lider Chelsea evinde Bournemouth'u ağırladı.

24'te Pedro'nun sol ayağıyla attığı harika golle 1-0 öne geçen Maviler, 49'da Hazard'ın penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu ise Pedro belirledi: 3-0.

Chelsea bu galibiyetle ligde üst üste 12. kez kazanırken 11 olan kulüp rekorunu da tarihe gömdü.

Lider puanını 46 yaparken Bournemouth 21 puanda kaldı.