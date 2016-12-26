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12 ve saymaya devam!

Tarih26 Aralık 2016 , 19:40

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12 ve saymaya devam!

Chelsea 3-0 Bournemouth
24' [1-0]Pedro
49' [2-0]Hazard (p)
90' [3-0]Pedro

AJANSSPOR- Premier League'in 18. hafta mücadelesinde lider Chelsea evinde Bournemouth'u ağırladı. 

24'te Pedro'nun sol ayağıyla attığı harika golle 1-0 öne geçen Maviler, 49'da Hazard'ın penaltısıyla farkı ikiye çıkardı. Maçın skorunu ise Pedro belirledi: 3-0.

Chelsea bu galibiyetle ligde üst üste 12. kez kazanırken 11 olan kulüp rekorunu da tarihe gömdü. 

Lider puanını 46 yaparken Bournemouth 21 puanda kaldı. 

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