Arsenal, West Bromwich'i tek golle geçti

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in 90 dakika oynayıp bir de asist yaptığı maçta Arsenal ağırladığı West Bromwich'i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 86. dakikada Olivier Giroud'dan geldi.

Gecenin son maçında, Manchester City deplasmanda Hull City'yi 3-0 yendi. 73. dakikada penaltıdan Yaya Toure, 78. dakikada Kelechi Iheanacho ve 90+4. dakikada Curtis Davies'in kendi kalesine attığı gollerle Hull City'yi 3-0'la geçen Manchester City, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Ligde oynanan diğer maçlarda, Everton deplasmanda Leicester City'yi 2-0, Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United deplasmanda Swansea City'yi 4-1 ve Burnley, konuk ettiği Middlesbrough'yu 1-0 yendi. Watford ise ağırladığı Cyristal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 18. haftası, yarınki Liverpool-Stoke City maçı ve 28 Aralık Çarşamba günü Southampton-Tottenham mücadelesiyle tamamlanacak.