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Ibra yıldızlaştı, United seriye bağladı!

Tarih26 Aralık 2016 , 23:57

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Ibra yıldızlaştı, United seriye bağladı!

İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in 1 gol atıp, 2 asist yaparak yıldızlaştığı maçta Manchester United, konuk ettiği Sunderland'i 3-1 yendi.

Manchester United'ın golleri 39. dakikada Daley Blind, 82. dakikada Ibrahimovic ve 86. dakikada Henrikh Mkhitaryan'dan geldi. Sunderland'in tek golünü ise 90+1. dakikada Fabio Borini attı.

Bu galibiyetle Manchester ekibi, bu sezon ligde ilk kez 4 maç üst üste kazanmış oldu

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