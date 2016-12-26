Martial'e La Liga'dan talip!

AJANSSPOR- Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer edilen fakat beklentilerin oldukça uzağında kalan Anthony Martial için La Liga'dan talip var.

RMC Sport'un haberine göre Jorge Sampaoli'nin çalıştırdığı Sevilla, Martial'ı 6 aylığına kiralamak için Manchester United'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibinin bu teklife pek sıcak bakmadığı fakat Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Martial'in menajeriyle temas kurarak görüşmelere başladığı kaydedildi.

Bu sezon sadece 16 maçta süre alan 21 yaşındaki oyuncu 4 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Manchester United geçtiğimiz sezon onun için Monaco'ya 50 milyo Euro ödemişti.