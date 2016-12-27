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Liverpool, Stoke'u dörtledi!
27 Aralık 2016 , 21:58
Liverpool 4-1 Stoke City
13' [0-1]Walters
35' [1-1]Lallana
44' [2-1]Firmino
59' [3-1] Imbula
70' [4-1]Sturridge
AJANSSPOR- Premier League'in 18. hafta mücadelesinde Liverpool evinde Stoke City'yi ağırladı.
Walters'in golüne engel olamayıp 1-0 geriye düşen Liverpool daha sonrasında gol oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Liverpool bu galibiyetle puanını 40 yaparken lider Chelsea'yi 6 puan geriden takibi sürdürdü. Stoke City ise 21 puanda kaldı.
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