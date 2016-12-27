Liverpool, Stoke'u dörtledi!

Liverpool 4-1 Stoke City

13' [0-1]Walters

35' [1-1]Lallana

44' [2-1]Firmino

59' [3-1] Imbula

70' [4-1]Sturridge

AJANSSPOR- Premier League'in 18. hafta mücadelesinde Liverpool evinde Stoke City'yi ağırladı.

Walters'in golüne engel olamayıp 1-0 geriye düşen Liverpool daha sonrasında gol oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Liverpool bu galibiyetle puanını 40 yaparken lider Chelsea'yi 6 puan geriden takibi sürdürdü. Stoke City ise 21 puanda kaldı.