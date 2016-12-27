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Liverpool, Stoke'u dörtledi!

Tarih27 Aralık 2016 , 21:58

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Liverpool, Stoke'u dörtledi!

Liverpool 4-1 Stoke City
13' [0-1]Walters
35' [1-1]Lallana
44' [2-1]Firmino
59' [3-1] Imbula 
70' [4-1]Sturridge

AJANSSPOR- Premier League'in 18. hafta mücadelesinde Liverpool evinde Stoke City'yi ağırladı. 

Walters'in golüne engel olamayıp 1-0 geriye düşen Liverpool daha sonrasında gol oldu yağdı ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. 

Liverpool bu galibiyetle puanını 40 yaparken lider Chelsea'yi 6 puan geriden takibi sürdürdü. Stoke City ise 21 puanda kaldı. 

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