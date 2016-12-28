Bilic, Bradley'i koltuğundan etti!

Swansea City, 4-1'lik West Ham yenilgisi sonrası teknik direktör Bradley ile yollarını ayırdı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, ekim ayında takımın başına getirilen ABD'li teknik direktör Bob Bradley ile yollarını ayırdı.

Swansea City Kulübünden yapılan açıklamada, lig maçında Slaven Bilic'in başında bulunduğu West Ham United karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet nedeniyle bu kararın verildiği bildirildi.

Teknik direktör Francesco Guidolin'in yerine ekim ayında Swansea City'nin başına geçen 58 yaşındaki Bradley, 2006-2011 yıllarında ABD Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

İngiltere Premier Lig'de görev alan ilk ABD'li teknik direktör olan Bradley, Swansea City ile 11 maçta, ikişer galibiyet ve beraberlik, 7 kez de mağlubiyet yaşadı.

Swansea City, 18 hafta sonunda ligde, 12 puanla 19. sırada yer alıyor.