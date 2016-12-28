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Çinliler'den şimdi de hakem atağı!
28 Aralık 2016 , 13:07
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- Futbol
- İngiltere Ligi
Futbolunu baştan yaratan ve süper yıldızlara çılgınca paralar ödeyip transfer eden Çin Futbol Ligi, şimdi de dünyanın en iyi hakemi seçilen Mark Clattenburg'a talip oldu.
İngiliz basınının haberine göre; Futbolda şike ve yolsuzluk skandallarıyla çok karşılaşan Çin yeni bir sayfa açmak için çareyi FIFA kokartlı hakem Mark Clattenburg'a teklif götürmekte buldu.
Futbol camiasının prestijli ödül Globe Soccer Awards'ta dünyanın en iyi hakemi seçilen 41 yaşındaki Mark Clattenburg, Çin Süper Lig'inde görev almaya başlayabilir.
Mark Clattenburg'un kariyerinde Şampiyonlar Ligi finali, Euro 2016 finali, FA Cup finali gibi dev karşılaşmalar bulunuyor. (Milliyet)
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