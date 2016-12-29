Kloop: 'Saçmalık'

Arsenal'lı oyuncunun 25 milyon Pound'a Anfield'a geleceği iddia ediliyordu ama Alman menajer, haberlerle dalga geçti.

Jürgen Klopp, Arsenal'lı Alex Oxlade-Chamberlain'in Ocak ayında Liverpool'a geleceği iddialarını "saçmalık" olarak niteledi.

Liverpool'un 25 milyon Pound'luk bir teklifle 23 yaşındaki oyuncuyu transfer edeceği söyleniyordu. Ancak İngiliz milli formasını giyen oyuncu 2016-17 sezonunda 18 maça çıktığı Emirates Stadyumu'nda yalnızca sekiz maçta ilk 11'de şans bulabildi.

Ancak Klopp oyuncunun Liverpool'a geleceği iddialarını net bir dille yalanladı. Yine de Premier Lig şampiyonluğunun peşindeki ekibin Ocak ayında bir fırsat çıkarsa transfer yapmaktan çekinmeyeceğini de ekledi.

"Genelde diğer oyunculardan söz etmem ama bu konuda bir istisna yapacağım. Saçmalık" ifadelerini kullanan Klopp, "Bizim için önemli bir oyuncu bulursak her zaman hamle yapabiliriz. Ama Ocak ayında bizim için önemli bir şeyler olacağını" sanmıyorum sözleriyle Kırmızılar için çok da kritik bir dönem olmadığını vurguladı.

Zirvedeki Chelsea'yi takibe devam eden Liverpool eğer Cumartesi günü Manchester City karşısında kazanırsa üçüncülük koltuğuyla arasına dört puanlık bir fark koymayı başaracak.

Goal