Chelsea 13 yaptı!

Chelsea 4 - 2 Stoke City

34' 1 - 0 Gary Cahill

46' 1 - 1 Bruno Martins Indi

57' 2 - 1 Willian

64' 2 - 2 Peter Crouch

65' 3 - 2 Willian

85' 4 - 2 Costa

AJANSSPOR - Premier League'de peş peşe 12 maç kazanarak kulü rekoru kıran Chelsea, son 4 haftada galip gelemeyen Stoke City'yi 19. haftada konuk etti.

Diego Costa ve Kante'nin 11'e geri döndüğü mücadelenin ilk yarısında rakibine göre daha etkili bir oyun sergileyen Chelsea, 34. dakikada Cahill'in attığı kafa golüyle öne geçti ve ilk yarıyı da 1-0'lık üstünlükle bitirdi.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Stoke City, 46. dakikada Bruno Martins Indi'nin kaydettiği golle skora denge getirdi.

57. dakikada sahneye çıkan Willian, Chelsea'yi yeniden öne geçirirken, 64. dakikada Crouch'ın golüyle skor yeniden eşitlendi.

Maviler, bu gole bir dakika sonra Willian ile cevap verdi ve durum 3-2'ye geldi. 85. dakikada Costa'nın golüyle rahatlayan Chelsea, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Ligde peş peşe 13. galibiyetini alan Chelsea, Arsenal'in 14 maçlık rekoruna bir adım daha yaklaşırken; bir takvim yılında en çok galip gelen ikinci takım olmayı başardı. Chelsea puanını 49 yaptı.