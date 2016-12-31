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Liverpool evinde kazandı!
31 Aralık 2016 , 22:22
AJANSSPOR-
İngiltere Premier Ligi'nde 19. hafta heyecanı devam ediyor.
Zirve mücadelesinde yer alan Liverpool sahasında Manchester City konuk etti. Karşılaşmayı Liverpool Georginio Wijnaldum'un 8 dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.
(Detaylar Birazdan)
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