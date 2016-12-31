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Liverpool evinde kazandı!

Tarih31 Aralık 2016 , 22:22

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Liverpool evinde kazandı!

AJANSSPOR-
İngiltere Premier Ligi'nde 19. hafta heyecanı devam ediyor. 

Zirve mücadelesinde yer alan Liverpool sahasında Manchester City konuk etti. Karşılaşmayı Liverpool Georginio Wijnaldum'un 8 dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı.

(Detaylar Birazdan)

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